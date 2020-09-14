Регионы РФ готовы к подъему заболеваемости в осенне-зимний эпидемический сезон – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские регионы готовы к подъему заболеваемости в осенне-зимний сезон, проведены контрольные мероприятия по их готовности, заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На прошлой неделе мы провели селекторное совещание с регионами, были проведены в том числе контрольные мероприятия по готовности. Все регионы готовы сегодня к эпидподъему", – цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что в стране используется формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переводиться в прием пациентов с COVID-19 или гриппом.

По словам Мурашко, на сегодняшний день от гриппа привились почти 7,5 миллиона россиян. Закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины.

Прививочная кампания началась 1 сентября. 13 сентября правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа.

За прошедшие две недели от гриппа привились уже более 800 тысяч москвичей. В столице вакцинация возможна как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Их число уже второй раз расширили, поскольку услуга очень востребована среди горожан.