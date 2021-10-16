"Фанимани": как власти планируют повысить доходы граждан

Как правительство собирается повышать доходы граждан? Какие есть способы противостоять быстрому росту цен в магазинах? Что выбрать: аренду жилья или покупку его в ипотеку?

Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программы "Фанимани".

