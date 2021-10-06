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Общество

16:34

Шойгу привлек к ответственности военных, отправивших караул на венчание Романовых

общество

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности военнослужащих, которые отправили караул на церемонию венчания Романовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в военном ведомстве.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", – сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что по факту нарушения было проведено служебное разбирательство и установлены должностные лица.

"Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (Виктория Романова в православии) состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

На выходе из храма пару встретили рота почетного караула и зрители. Романовы успели поблагодарить собравшихся за теплый прием.

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