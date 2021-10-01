Историк отказался считать венчание князя из династии Романовых свадьбой века

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Венчание великого князя Георгия Михайловича Романова и Ребекки Беттарини нельзя назвать первой свадьбой представителей царской фамилии, состоявшейся в России после 1917 года, заявил историк династии Романовых Иван Матвеев. Об этом сообщает "Газета.ру".

"С 1917 по 1919 год членами Российского императорского дома было заключено четыре брака. Даже сейчас, после падения коммунизма, Георгий и Ребекка не стали первыми, кто обвенчался на родине. Первым был князь Димитрий Романович, который в 1993 году в Костроме обвенчался со своей женой графиней Доррит Ревентлов", – рассказал историк.

По его словам, члены императорской фамилии никогда не венчались в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, в отличие от Георгия Михайловича. Чаще всего свадебные церемонии проходили в Большой церкви Зимнего дворца, добавил Матвеев.

"Георгий Михайлович является принцем Прусским и большинство потомков Российского Императорского Дома его титул Великого Князя и Цесаревича не признает", – добавил историк.

Ранее сообщалось, что венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (Виктория Романова в православии) состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. На выходе из храма пару встретили рота почетного караула и зрители. Романовы успели поблагодарить собравшихся за теплый прием.