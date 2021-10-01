Князь из династии Романовых обвенчался в Санкт-Петербурге

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Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (Виктория Романова в православии) состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

На выходе из храма пару встретили рота почетного караула и зрители. Романовы успели поблагодарить собравшихся за теплый прием.

После церемонии венчания пара посетила Петропавловский собор и возложила цветы к могилам предков жениха.

Георгий Михайлович Романов родился в Мадриде и является потомком дома русских императоров по линии матери. Россию он впервые посетил в 1992 году, после чего чаще всего проживает в Москве.

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