Князь из династии Романовых обвенчался в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (Виктория Романова в православии) состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.
На выходе из храма пару встретили рота почетного караула и зрители. Романовы успели поблагодарить собравшихся за теплый прием.
После церемонии венчания пара посетила Петропавловский собор и возложила цветы к могилам предков жениха.
Георгий Михайлович Романов родился в Мадриде и является потомком дома русских императоров по линии матери. Россию он впервые посетил в 1992 году, после чего чаще всего проживает в Москве.
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