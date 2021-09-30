СК представил книгу о расследовании убийства царской семьи

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Следственный комитет России представил книгу "Преступление века. Материалы следствия" о расследовании убийства царской семьи. Об этом говорится на сайте СК.

Как уточняется, в книге собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные со смертью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных.

В сообщении говорится, что три тома книги основаны на документальных свидетельствах, фотографиях, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях, а также архивных источниках, которые не публиковались ранее.

"Первый том книги, с которым уже можно ознакомиться на сайте СК, стал документально подтвержденным отражением исторического факта. Еще два тома посвящены следственной работе практически столетней давности (1918–1924 годов), начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что благодаря научно-техническому прогрессу удалось провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнародовали письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи. В письме Луиса Маунтбеттена, который является племянником жены императора Николая II Александры Федоровны и дядей супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа, опровергается версия, согласно которой дочь императора Анастасия могла остаться жива после расстрела.

Расстрел российского императора Николая II и его семьи произошел летом 1918 года в Екатеринбурге. РПЦ причислила царскую семью к лику святых в 2000 году. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи перенесли в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга.