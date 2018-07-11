В Екатеринбурге воссоздали место расстрела семьи Романовых

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В Екатеринбурге восстановили комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли семью Николая II. Экспозицию "Исторический перелом эпох 1918 год" создали к международной православной выставке-форуму "От покаяния к воскресению России". Об этом сообщает пресс-служба общества "Уральские выставки", передает РИА Новости.

Экспозиция будет работать в Екатеринбурге с 12 по 18 июля. Посетители выставки смогут увидеть ордена, монеты, книги царской семьи, копии постановления о расстреле и приказа о сносе Ипатьевского дома.

Комнату в подвале Ипатьевского дома воссоздали по сохранившимся фотографиям.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев предложил установить в Москве памятник Николаю II.