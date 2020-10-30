В Великобритании нашли письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

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В Великобритании обнародовали письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.
В письме Луиса Маунтбеттена, который является племянником жены императора Николая II Александры Федоровны и дядей супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа, опровергается версия, согласно которой дочь императора Анастасия могла остаться жива после расстрела.
"Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра, великая княжна российская Анастасия была убита вместе с остальными членами ее семьи, хотя в ее случае смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков", – говорится в письме, которое датируется 11 марта 1975 года.
В документе также говорится о постановлении апелляционного суда Германии в отношении Анны Андерсон, которая в 1922 году заявила, что она дочь Николая II Анастасия, однако не смогла этого доказать. В суде отметили, что женщина не являлась великой княжной.
Расстрел российского императора Николая II и его семьи произошел летом 1918 года в Екатеринбурге. РПЦ причислила царскую семью к лику святых в 2000 году. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи перенесли в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга.
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