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13:45

В Ташкенте нашли клад с вещами князя Романова стоимостью более миллиона долларов

за рубежом

13:45

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При раскопках в подвале старинного здания в Ташкенте обнаружены экспонаты из коллекции князя Романова, ранее принадлежавшие представителям российского высшего сословия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Стоимость находок превышает миллион долларов. Среди них – редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов.

Находки перевезут в национальный музей, некоторым требуется реставрация.

Здание, в котором велись раскопки, было построено в 1891 году для внука императора Николая I Николая Константиновича Романова, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году. После революции и гражданской войны часть коллекции его резиденции переместили в местный музей искусства, остальное было утрачено. В советское время в здании располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов – Дом приемов МИД Узбекистана.

В начале ноября на Софийской набережной в Москве археологи нашли клад из 135 старинных монет.

за рубежом

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