СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

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Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой.

Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) Марина Молодцова.

В интервью "Известиям" она рассказала, что данная версия ранее воспроизводилась в различной литературе и публикациях.

Однако удалось установить, что "нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения".

Также следователи отвергли доводы о том, что в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где были расстреляны Романовы, не могли разместиться 11 потерпевших и участники казни.

Молодцова добавила, что данный факт подтвердил еще один эксперимент, в рамках которого было воспроизведено помещение, обстановка и обстоятельства расстрела семьи Николая II.

Кроме того, следователь допустила, что рядом недалеко от места обнаружения в 2007 году останков цесаревича Алексея и княжны Марии, находится еще одно или несколько их захоронений.

Ранее при раскопках в подвале старинного здания в Ташкенте обнаружили экспонаты из коллекции князя Романова, ранее принадлежавшие представителям российского высшего сословия.