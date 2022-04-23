"Wow эффект": группа Limp Bizkit опубликовала новый клип в TikTok

Группа Limp Bizkit опубликовала музыкальный клип в TikTok. Уточняется, что он снять полностью на смартфон, а в самом видео есть немало иронии над самой TikTok культурой, за которой пытаются угнаться "старички".

Подробнее – в программе "Wow эффект".