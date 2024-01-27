"Москва сегодня": какие карьерные перспективы есть у выпускников столичных вузов

Аналитики сервиса по поиску работу составили рейтинг самых привлекательных вакансий в Москве в январе. Так, стоматологам, ортопедам и хирургам в одной из столичных клиник предлагают зарплату от 500 тысяч рублей, а старшему менеджеру по корпоративным продажам и технологу термоформовочного оборудования – минимум 350 тысяч рублей в месяц.

Среди профессий, пользующихся большим спросом, эксперты упоминают позицию prompt-инженера, то есть специалиста, который будет давать техническое задание нейросети и оценивать получившийся результат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.