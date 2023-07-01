"Москва сегодня": в Москве завершается масштабная программа модернизации поликлиник

В Москве подходит к завершению масштабная программа модернизации поликлиник. Под реставрацию попали 200 лечебных учреждений.

При модернизации некоторых зданий подрядчики решили растянуть время работ до конца года. Так, под удар попали подрядчики, занимающиеся капремонтом поликлиники на Новомарьинской улице.

Почему мэр Москвы резко решил сократить сроки работ? Когда новые московские стандарты заработают в полную силу? И как в Москве оказывают экстренную медпомощь? Об этом – в программе "Москва сегодня".