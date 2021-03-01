"Москва сегодня": Собянин рассказал о развитии сети специализированных центров занятости

Сергей Собянин рассказал, что служба занятости Москвы претерпевает серьезные изменения. Большинство центров передислоцировались в систему многофункциональных центров "Мои документы".

Так, в центрах "Моя карьера" помогут составить не только резюме, но и протестируют на то, каким сферам соискатели больше предрасположены, а также подберут вакансии и, если нужно, направят на обучение.

Помогут в таких центрах с работой и тем, кому это обычно сложнее всего дается – студентам, женщинам с маленькими детьми, а также людям пожилого возраста и инвалидам.

Кроме того, в центрах "Моя карьера" проводят специальные тестирования, чтобы понять, стоит ли начинающему бизнесмену продолжать свое дело. Так, в прошлом году в Москве зарегистрировали 480 тысяч самозанятых.

Однако при получении статуса самозанятого придется платить налоги: 4% – если среди клиентов есть физические лица, и 6% – если оплата прошла от юридического или индивидуального предпринимателя.

Всего в прошлом году из 300 тысяч безработных трудоустроились 177 тысяч человек. И в настоящее время в банке московской службы занятости свободно около 300 тысяч вакансий. Также эксперты говорят, что уровень безработицы по сравнению с летом прошлого года уже сократился в 3 раза. Об этом – в программе "Москва сегодня".