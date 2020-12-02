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Транспорт

19:15

"Москва сегодня": Собянин посетил стройплощадку станции метро "Славянский мир"

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт видео Анна Белоглазкина

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии столичной подземки. Отмечается, что данная линия соединит Москву и ТиНАО.

Мэр Москвы сообщил, что вся ветка первой очереди от “Новаторов" до "Коммунарки" находится в стройке – это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до Коммунарки и дальше до Троицка. Первая очередь сама по себе важна, потому что разгружает Калужское шоссе, МКАД в этом районе и дает возможность нескольким микрорайонам получить удобную транспортную доступность к метро, отметил Собянин.

Первый участки новой Троицкой линии метро обещают достроить к началу 2024 года. Это 7 станций от улицы Новаторов до Коммунарки. А вот до Троицка поезда поедут чуть позже. И только после финального этапа новую ветку соединят с МЦК в районе станции Крымская.

У строителей также есть и задачи, на решение которых осталось совсем немного времени. Меньше месяца у них на то, чтобы закончить с теми станциями, которые были запланированы на это год. До наступления 2021 года обещают достроить почти 8 километров линий, и 3 станции. Это “Карамышевская” и “Мневники” на БКЛ. И тоже БКЛ, но на другом участке – станция “Электрозаводская”. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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