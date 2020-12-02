"Москва сегодня": Собянин посетил стройплощадку станции метро "Славянский мир"

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии столичной подземки. Отмечается, что данная линия соединит Москву и ТиНАО.

Мэр Москвы сообщил, что вся ветка первой очереди от “Новаторов" до "Коммунарки" находится в стройке – это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до Коммунарки и дальше до Троицка. Первая очередь сама по себе важна, потому что разгружает Калужское шоссе, МКАД в этом районе и дает возможность нескольким микрорайонам получить удобную транспортную доступность к метро, отметил Собянин.

Первый участки новой Троицкой линии метро обещают достроить к началу 2024 года. Это 7 станций от улицы Новаторов до Коммунарки. А вот до Троицка поезда поедут чуть позже. И только после финального этапа новую ветку соединят с МЦК в районе станции Крымская.

У строителей также есть и задачи, на решение которых осталось совсем немного времени. Меньше месяца у них на то, чтобы закончить с теми станциями, которые были запланированы на это год. До наступления 2021 года обещают достроить почти 8 километров линий, и 3 станции. Это “Карамышевская” и “Мневники” на БКЛ. И тоже БКЛ, но на другом участке – станция “Электрозаводская”. Об этом – в программе "Москва сегодня".