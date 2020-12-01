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Транспорт

17:46

Поезд нового поколения "Москва-2020" запустили на Калужско-Рижской линии метро

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском метро запустили еще один поезд "Москва-2020". Он курсирует на Калужско-Рижской линии.

В октябре Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".

Мэр отметил, что за последние годы в столичном метрополитене обновилось 60% подвижного состава. Поезда "Москва" впервые появились на маршрутах в 2017 году.

Обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность будет полезна при отключении электричества на линии. Внешне новые поезда отличаются от своих предшественников.

Дизайн маски вагона был разработан при непосредственном участии горожан. Составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов.

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