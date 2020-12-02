Собянин открыл реанимационный блок в коронавирусном госпитале на ВДНХ

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя для пациентов с COVID-19 в павильоне № 75 на ВДНХ.
"Здесь, на ВДНХ, была создана уникальная реанимационная система, состоящая из более чем 200 коек, оснащенная всем самым современным оборудованием. Более того, созданы специализированные самые современные лаборатории, диагностическое оборудование, которого даже во многих современных клиниках нет", – сказал мэр.
Градоначальник отметил, что после ввода реанимационного блока резервный госпиталь будет оказывать полноценную помощь.
Собянин подчеркнул, что созданные в столице резервные госпитали несут огромную нагрузку, а половина из всех мощностей – специализированные корпуса, созданные для борьбы с COVID-19.
При этом, по его словам, постоянно увеличиваются не только объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в госпитале на ВДНХ создали реанимационный блок на 208 коек, которые разместили в 24 палатах.
Отмечается, что наряду со стандартным реанимационным оборудованием в реанимационном блоке установлен стационарный КТ на 128 срезов Canon Aguilion Prime SP, созданы современные диагностические кабинеты. Также оборудованы клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории. Планируется, что первых пациентов новый реанимационный блок примет уже 4 декабря.
23 ноября мэр сообщил, что в столице насчитывается около 5 тысяч запасных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.
В начале октября в Москве заработали два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ и Каширском шоссе.
В Москве за сутки госпитализировали 1 570 пациентов с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 425 человек.
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