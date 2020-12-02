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Москва 24

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Общество

11:16

В Москве за сутки госпитализировали 1 570 пациентов с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 570 пациентов с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 425 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что в столице был подтвержден 5 191 случай коронавируса.

Среди новых выявленных случаев 41,2% приходятся на пациентов от 18 до 45 лет, 33,6% – на людей от 46 до 65 лет, 11,6% – на пациентов от 66 до 79 лет, 4,9% – на граждан старше 80 лет. При этом 8,7% среди подтвержденных случаев – дети.

В РФ за последние сутки выявили 25 345 новых случаев коронавируса. Всего в России подтвержден 2 347 401 случай COVID-19.

Ранее вирусологи рассказали, закончится ли пандемия в 2021 году. Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский полагает, что ближе к марту в пандемии COVID-19 наметится некий спад или плато.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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