Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Антоновой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Ирины Антоновой. Об этом градоначальник написал на персональной странице в Instagram.

"С глубокой грустью узнал об уходе президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Александровны Антоновой. <...> Светлая память об Ирине Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Мои глубокие соболезнования родным и близким", – написал мэр.

Собянин отметил, что почти вся жизнь Антоновой была связана с музеем. Под ее руководством, как подчеркнул градоначальник, учреждение стало одним из ведущих российских культурных центров.

По словам Собянина, Ирину Антонову отличали глубокие знания, душевная щедрость, интеллигентность, энтузиазм. Эти качества помогли ей завоевать уважение во всем мире.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. В пресс-службе музея уточнили, что причиной ее смерти стал коронавирус.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения. Хранитель музея была лауреатом Государственной премии РФ, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".

