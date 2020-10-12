"Москва сегодня": как работают столичные промышленные предприятия в условиях COVID-19

В Москве открыто более 700 крупных и средних предприятий, на которых производят практически все: от одежды и косметики до лекарств, роботов и космических двигателей.

По словам Сергея Собянина, сегодня все московские предприятия продолжают работать без ограничений.

Фабрике "Свобода" удается сохранять объемы производства, несмотря на то, что 30% сотрудников находится на удаленке. За время пандемии коронавируса появились даже новые разработки.

А корпорация "ВНИИЭМ", выпускающая космические аппараты, системы управления для АЭС и оборудование для нефтегазовой промышленности, открыла обновленный цех для производства электронасосов и двигателей для морского флота. Подробнее – в программе "Москва сегодня".