Проект "Детская площадка онлайн" возобновил работу на время школьных каникул

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгорпарк возобновил работу проекта "Детская площадка онлайн", чтобы школьные каникулы были интересными и полезными, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Трансляции творческих мастер-классов и познавательных уроков будут проходить на платформе Zoom с 13 по 17 октября. Занятия будут начинаться в 11:00. Большинство из них рассчитано на детей от 6 до 12 лет", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что родителям нужно заполнить анкету, обязательно указав в ней адрес действующей электронной почты. После регистрации и за час до начала трансляции в Zoom на нее вышлют ссылку для подключения к прямому эфиру.
13 октября запланирован урок по методике "Воспитание искусством". 14 октября состоится мастер-класс по сторителлингу. 15 октября для детей проведут урок по уличным танцам – хип-хопу, хаусу, локингу, поппингу, брейк-дансу и другим. 16 октября школьников научат легко запоминать стихи, подбирать рифмы, решать анаграммы. Завершит программу проекта квест "Путешествие в мир сказок".
Проект "Детская площадка онлайн" впервые был запущен Мосгорпарком в начале мая. Его цель – помочь родителям поддерживать привычный распорядок дня ребенка, пока он находится дома, и дать возможность для социализации.
Кроме того, детские технопарки столицы подготовили бесплатные интенсивные курсы, лекции и мастер-классы для школьников, которые будут проходить с 12 по 17 октября.
Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, занятия помогут определиться с будущей профессией, что особенно важно для старшеклассников. По его словам, дистанционный формат уже доказал свою эффективность – весной и летом онлайн-курсы технопарков прослушали около 35 тысяч школьников.
Сергей Собянин ранее объявил, что городские школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса. Также приостановили свою работу учреждения дополнительного образования. Данные меры вступили в силу с 5 октября.
Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 октября
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