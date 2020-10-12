Столичные организации презентовали продукцию на Maison&Objet 2020 онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные организации презентовали свою продукцию на крупнейшем в Европе профессиональном салоне в области дизайна и интерьера Maison&Objet 2020, а также на международных специализированных выставках "Детство`20" и "Детская мода`20". Компании стали участниками под единым брендом Made in Moscow.

Их участие организовал Московский экспортный центр, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Из-за пандемии в этом году салон перевели в онлайн-формат. Столичные компании провели около 130 человек с потенциальными партнерами, а виртуальная экспозиция позволила участникам получать персональные страницы для размещения онлайн-шоурумов с возможностью визуализировать предлагаемую продукцию в интерьере.

Шесть компаний уже заключили соглашения о продвижении своей продукции в китайских городах Шанхай, Циндао и Харбин с китайской компанией-брокером Ruarts (Shanghai) Business & Commercial Consulting Cо. LTD. Контрагент будет представлять интересы столичных компаний на китайском рынке и искать для них покупателей.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, онлайн-формат позволил не ограничивать возможности презентовать свою продукцию и находить партнеров.

"В итоге совокупный экспортный потенциал договоренностей с трехлетним сроком реализации, достигнутых по итогам салона Maison&Objet, превысил 10 миллионов долларов США. А результатом участия московских экспортеров в выставках "Детство`20" и "Детская мода`20" стали предварительные соглашения с потенциалом четыре миллиона рублей", – рассказал Фурсин.

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