"Москва сегодня": подведены итоги первого конкурса "Новатор Москвы"

15 проектов стали победителями первого конкурса "Новатор Москвы". Среди изобретений перовскитные солнечные батареи, кубик сна Ecosleep, мобильная автомойка, система "Нейрочат" и электрическая приставка для инвалидных колясок.

Оценивали проекты по нескольким критериям. Одни из них – научно-техническая новизна и коммерческий потенциал.

Премия "Новатор Москвы" создана для того, чтобы поддержать, в том числе материально, авторов новых технологий. Ее размер в разных номинациях варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Следующий сбор заявок на премию обещают объявить в начале 2021 года. Подробнее – в программе "Москва сегодня".