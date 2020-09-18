Собянин рассказал о развитии Московского инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками Московского инновационного кластера стали уже более 17 тысяч предприятий, сообщил Сергей Собянин.

"Работая над проектом, мы опирались на уникальный потенциал и изучали опыт других городов. К примеру, нас вдохновил научный парк "Чжунгуаньцунь" Пекина. Всего за один год нам удалось создать реально действующую систему. Среди наших участников предприятия в сфере освоения космоса, электронной промышленности, информационных технологий, авиастроения", – отметил мэр.

По словам Собянина, основная часть участников кластера являются малыми и средними инновационными предприятиями. Всего в российской столице работает более 130 тысяч технологичных компаний.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва активно развивается в сфере инновационных технологий. По словам мэра, сегодня в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому столица РФ выступит тестовым полигоном для инновационных решений. Предлагать разработки могут индивидуальные предприниматели и компании.