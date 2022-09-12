"Торги Москвы": два нестационарных объекта под продовольственные магазины

Город выставил на торги два нестационарных объекта под продовольственные магазины. Лоты находятся в Ясеневе и поселении Десеновском.

Площадь каждого объекта – 57 квадратных метров. С победителями аукциона заключат договоры на право торговли сроком на пять лет. Павильоны им предоставят уже со всем необходимым оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.