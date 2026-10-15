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15 октября, 15:50

Общество

"Спецреп": экранное время

"Спецреп": экранное время

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Мнения россиян об использовании соцсетей детьми разделились примерно поровну. Одни выступают за запрет или строгие ограничения, другие считают достаточным контролировать время, которое подростки проводят в интернете.

Как живут семьи с разными подходами к использованию гаджетов? Влияет ли экранное время на качество образования и успеваемость? Можно ли найти универсальное или хотя бы практическое решение или конфликт между родителями, детьми и соцсетями будет бесконечным?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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