"Специальный репортаж": субкультуры

Современные подростковые субкультуры это уже не просто бунт и черная подводка для глаз. В настоящее время школьники формируют свою идентичность как цифровой пазл, смешивая аниме-эстетику с философией редан.

Дизайнерский мерч заменил самодельные нашивки, а коллекционные карточки айдолов стали новой валютой среди фанатов. Как субкультура превращается из локального сообщества в мощную индустрию?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".