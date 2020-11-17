Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 15:00

Безопасность

"Специальный репортаж": Охрана

"Специальный репортаж": Охрана

"Деньги 24": операторы связи в РФ заблокировали 3,5 млрд мошеннических вызовов в 2025 году

"Это Москва. Инфраструктура": пожарная безопасность

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом разблокировки сим-карт

Торговые центры Москвы усилили меры безопасности

Мошенники начали создавать фейковые сайты туроператоров

Московские спасатели показали, как помогают пострадавшим на водоемах

"Деньги 24": мошенники похитили с карт и счетов россиян более 8 млрд рублей за 3 месяца

Новый список признаков мошеннических операций вступит в силу с 1 января 2026 года

"Московский патруль": мошенники рассылают москвичам поддельные генеральные доверенности

Жалобы на частных охранников, которые дерутся с клиентами в ночных клубах и сетевых магазинах, часто появляются в новостях. Еще чаще можно услышать истории, в которых сотрудники ЧОП не смогли обезвредить реального преступника.

Кто и как охраняет людей в торговых центрах и на массовых мероприятиях? Правда ли, что на рынке много ЧОПов-однодневок с липовыми лицензиями, "мертвыми душами" в штате и оружием только "на бумаге". Что изменится со вступлением в силу нового закона, регулирующего работу ЧОП с 1 сентября 2026 года?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Специальный репортаж
безопасностьвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика