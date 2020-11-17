"Специальный репортаж": Охрана

Жалобы на частных охранников, которые дерутся с клиентами в ночных клубах и сетевых магазинах, часто появляются в новостях. Еще чаще можно услышать истории, в которых сотрудники ЧОП не смогли обезвредить реального преступника.

Кто и как охраняет людей в торговых центрах и на массовых мероприятиях? Правда ли, что на рынке много ЧОПов-однодневок с липовыми лицензиями, "мертвыми душами" в штате и оружием только "на бумаге". Что изменится со вступлением в силу нового закона, регулирующего работу ЧОП с 1 сентября 2026 года?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".