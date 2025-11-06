МВД: ошибки в интонировании указывают на синтезированную речь собеседника

Фото: depositphotos/adam_r

Неправильное интонирование и паузы между репликами могут говорить о том, что речь собеседника по телефону синтезированная. Об этом заявила начальник отделения фоноскопических экспертиз ЭКЦ столичного главка МВД России Мария Зуева, передает РИА Новости.

Эксперт уточнила, что естественная речь отличается непосредственным реагированием на слова собеседника. Кроме того, искусственный интеллект не справляется с точным употреблением сленговых выражений.

"Очень ярким признаком являются правильные интонирования. Искусственный интеллект часто не совсем правильно справляется с этой задачей", – сказала Зуева на конференции, приуроченной ко Дню сотрудника МВД.

В настоящее время активно развивается компьютерная обработка звука, а также создание голосовых файлов с помощью искусственного интеллекта. В МВД ведутся научные разработки по выявлению синтезированной устной и письменной речи, добавила представитель ведомства.

Ранее в ЦБ России указали, что неестественная и монотонная речь может служить признаком дипфейка. Кроме того, синтезированный монолог может резко обрываться, возможно нарушение синхронизации между звуком и движением губ. Такие методики используют мошенники, чтобы красть деньги граждан. Однако вернуть средства потом сложно, предупредил регулятор.