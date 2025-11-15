Спасатели помогли женщине, висевшей вниз головой в окне дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели оказали помощь женщине, висевшей вниз головой в окне на четвертом этаже дома на улице Народного Ополчения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о попавшей в беду женщине поступило в службу 112 Москвы. К месту происшествия прибыли работники оперативных служб, в том числе и расчет столичного Пожарно-спасательного центра. Для спасения пострадавшей с задней части здания была оперативно установлена трехколенная лестница, с помощью которой женщину аккуратно извлекли из опасного положения и перенесли обратно в квартиру.

После чего пострадавшую передали бригаде скорой помощи, которая доставила ее в одну из московских больниц.

Ранее московские спасатели оказали помощь группе людей при пожаре в жилом доме на Дубнинской улице. В столичном МЧС отметили, что в квартире на четвертом этаже жилого дома загорелись личные вещи и мебель. После чего пожар был ликвидирован на площади 9 квадратных метров.