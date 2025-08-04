Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 15:00

Общество

"Специальный репортаж": свой дом через эскроу

"Специальный репортаж": свой дом через эскроу

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве вечером 4 августа

Около 53 литров воды на квадратный метр может пролиться в центре Москвы 4 августа

Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней

Новости мира: два водяных торнадо образовались на северо-востоке Италии

Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

"Утро": до 25 градусов ожидается в Москве 4 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 76% 4 августа

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 4 августа

Обманутые дольщики вернулись в инфополе. Аферы на миллиарды рублей, происходившие в начале 2000-х, повторяются. Однако теперь они коснулись не многоквартирного, а индивидуального жилого строительства.

В правоохранительные органы поступают массовые обращения на мошенников-застройщиков, которые оставили без жилья граждан Кубани, Подмосковья и Москвы. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Что скрывают стены недостроев? Способны ли защитить людей эскроу-счета, которые начали действовать с марта этого года? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Специальный репортаж
обществонедвижимостьвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика