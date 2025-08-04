"Специальный репортаж": свой дом через эскроу

Обманутые дольщики вернулись в инфополе. Аферы на миллиарды рублей, происходившие в начале 2000-х, повторяются. Однако теперь они коснулись не многоквартирного, а индивидуального жилого строительства.

В правоохранительные органы поступают массовые обращения на мошенников-застройщиков, которые оставили без жилья граждан Кубани, Подмосковья и Москвы. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Что скрывают стены недостроев? Способны ли защитить людей эскроу-счета, которые начали действовать с марта этого года? Об этом – в программе "Специальный репортаж".