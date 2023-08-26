"Специальный репортаж": рабыни из ауры

Чихачевская обитель – популярное место паломничества. Всего за три тысячи рублей туристические фирмы предлагают встретиться со старцем Иоанникием, который якобы лечит все болезни и даже умеет читать мысли. Реклама умалчивает: представители РПЦ запретили старцу вести службы, а Следственный комитет обвинил его в лишении прихожан свободы.

Старец предлагает для спасения души терпеть удары копьем, есть объедки, отказаться от сна и элементарного душа. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".