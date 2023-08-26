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26 августа, 23:55

Общество

"Специальный репортаж": рабыни из ауры

"Специальный репортаж": рабыни из ауры

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Чихачевская обитель – популярное место паломничества. Всего за три тысячи рублей туристические фирмы предлагают встретиться со старцем Иоанникием, который якобы лечит все болезни и даже умеет читать мысли. Реклама умалчивает: представители РПЦ запретили старцу вести службы, а Следственный комитет обвинил его в лишении прихожан свободы.

Старец предлагает для спасения души терпеть удары копьем, есть объедки, отказаться от сна и элементарного душа. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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