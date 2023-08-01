Фонтаны в Санкт-Петербурге могут начать отключать в День ВДВ

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В Санкт-Петербурге могут начать отключать фонтаны на День Воздушно-десантных войск (ВДВ), в которых будут купаться десантники. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Если специалисты "Водоканала" заметят желающих освежиться в фонтане – подача воды будет прекращена", – говорится в уведомлении.

Как объяснили в ГУП, купаться в фонтанах запрещено даже в жаркие дни из-за риска получить травму или повредить оборудование фонтанных сооружений.

День ВДВ отмечают 2 августа. Купание в фонтанах считается традицией среди десантников.

Ранее москвичей предупредили об ограничении движения в центре в связи с празднование Дня ВДВ. С 07:00 до 13:00 движение автотранспорта будет приостановлено по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, а также на участке от улицы Ильинки до улицы Варварки.

В связи с предстоящими ограничениями водителям рекомендовали быть предельно внимательными и заранее планировать поездки по столице.

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