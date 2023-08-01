Автомобилистов предупредили об ограничениях движения в центре Москвы 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 2 августа, в Москве будет ограничено движение в центре в связи с празднованием 93-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

С 07:00 до 13:00 движение автотранспорта будет приостановлено по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, а также на участке от улицы Ильинки до улицы Варварки.

"Также в связи с проведением мероприятий в Центральном музее Вооруженных Сил РФ с 08:00 до 11:00 вводится ограничение движения транспортных средств по первой крайней правой полосе улицы Советской Армии (от памятного знака "Воинам-десантникам" до Центрального музея Вооруженных Сил РФ (улица Советской Армии, дом 2, строение 1)", – говорится в сообщении.

В связи с предстоящими ограничениями водителям рекомендовали быть предельно внимательными и заранее планировать поездки по столице.

Помимо этого, с 12 по 25 августа в Москве будет ограничено движение транспорта на участках улицы Руставели и Огородного проезда. Там закроют одну–две полосы движения. Это будет связано с проведением инженерных работ.

