Путин принимает парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24

Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад, который традиционно проходит в День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Российской Федерации совместно с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости. Путин на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствует и поздравляет экипажи.

По традиции глава российского государства обратится к участникам и гостям Главного военно-морского парада на Адмиралтейской набережной.

На центральной трибуне по приглашению президента находятся главы ряда стран Африки, участвовавшие в саммите "Россия – Африка". Среди них – президенты Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи. Кроме того, присутствуют заместитель председателя Верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания, вице-президент Экваториальной Гвинеи, а также и глава делегации Эсватини.

В качестве личного гостя Путина на параде стал водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов со своей многодетной семьей.

В прошлом году парад провели 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. Тогда Путин перед его началом обошел на катере "Раптор" линию боевых кораблей.

В параде участвовали более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих. В столице в День ВМФ РФ почти 5 тысяч человек посетили Музей Победы.

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад