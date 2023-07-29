18:06Общество
Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Фото: 123RF/sikaraha
Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью Гореловых из Магаданской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы семьи Вадима Горелова, билеты до Санкт-Петербурга были оплачены магаданской администрацией. Гореловы планируют прибыть на парад утром 30 июля.
При этом старший Горелов заявил российскому президенту, что желает лично пожать ему руку.
"Парад завтра в Петербурге в 11 часов, так что вы, думаю, можете вполне успеть. Если интерес есть, то организуем это. Мне кажется, что это будет отдельное, знаковое, очень яркое мероприятие", – ответил Путин на пожелание Горелова.
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин прервал серию встреч с африканскими лидерами ради общения с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Многодетные семьи прибыли в Москву, чтобы познакомиться с достопримечательностями столицы. Путин присоединился к общению с ними по видеосвязи. В настоящий момент российский лидер находится в Санкт-Петербурге в связи с форумом "Россия – Африка".
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится 30 июля. По словам Пескова, на мероприятии будут присутствовать Путин и главы четырех африканских государств.
Как выяснилось позже, что российский президент обойдет на катере линии кораблей на параде ВМФ. Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота, а также юнг Юнармии.
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