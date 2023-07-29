Путин примет участие в параде ВМФ в Санкт Петербурге – Песков

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Владимир Путин примет участие в параде Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге 30 июля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Примет участие в Главном военно-морском параде – и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также будут участвовать четыре главы африканских государств... И пять уровнем пониже тоже представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее властям Санкт-Петербурга поручили оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ, который состоится 30 июля.

В сообщении отмечали, что артиллерийский салют запланирован на 22:30 по московскому времени, после парада. Подготовкой мероприятия займутся Министерство обороны РФ, а также иные органы исполнительной власти, определенные российским правительством.

В прошлом году парад провели 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. Тогда Путин перед его началом обошел на катере "Раптор" линию боевых кораблей.

В параде участвовали более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих. В столице в День ВМФ РФ почти 5 тысяч человек посетили Музей Победы.

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад