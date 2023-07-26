Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 30 июля

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Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на указ Владимира Путина.

Отмечается, что артиллерийский салют запланирован на 22:30 по московскому времени, он состоится после парада. Подготовкой мероприятия займутся Министерство обороны РФ, а также иные органы исполнительной власти, определенные российским правительством.

Как уточняет издание, властям Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении парада.

В прошлом году мероприятие провели 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. Тогда Путин перед его началом обошел на катере "Раптор" линию боевых кораблей.

В параде поучаствовали более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих. В столице в День ВМФ РФ почти 5 тысяч человек посетили Музей Победы.

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад