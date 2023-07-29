Путин 30 июля обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ в Петербурге

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Владимир Путин 30 июля обойдет на катере линии кораблей на Главном военно-морском параде ВМФ в Санкт-Петербурге и поздравит личный состав с Днем ВМФ, сообщается на сайте Кремля.

"Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих", – отмечается в сообщении.

Мероприятие завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота, а также юнг Юнармии.

На сайте Кремля добавили, что парады также состоятся во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Помимо этого, вечером пройдет салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Немногим ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет участие в параде Военно-морского флота 30 июля.

По словам Пескова, в параде также примут участие четыре главы африканских государств и пять представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите "Россия – Африка".

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад