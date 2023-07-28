Москва онлайн покажет концерт в честь Дня ВМФ в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

30 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление военного оркестра (гарнизона) Центральной войсковой комендатуры по обеспечению деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня военно-морского флота и пройдет в Парке Горького. Музыканты исполнят известные произведения российских и зарубежных композиторов.

Смотрите прямую трансляцию 30 июля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.