"Специальный репортаж": рабочий фол

Уровень безработицы в Москве практически вернулся к показателям, которые были до пандемии. Экономика ожила, а вместе с ней и дельцы, готовые зарабатывать на тех, кто ищет работу. Соискателей заставляют платить за обучение и даже оформление пропусков.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова посетила несколько компаний, где из безработных выкачивают деньги, а затем встретилась с человеком, который отдал своему будущему работодателю почти 4 миллиона рублей. Об этом – в программе "Специальный репортаж".