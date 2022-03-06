"Специальный репортаж": "укусы за 200"

Рваные раны от собаки, а лечение и пластические операции – за свой счет. Это типичная ситуация, владельцы животных, которые нападают на людей и других собак часто избегают наказания.

Почему так сложно привлечь к ответственности хозяев агрессивных псов? Корреспондент Федор Червяков встретится с теми, кто побывал в пасти зверя, на себе испытал силу собачьих укусов и узнал, как заставить владельца обезумевшего животного заплатить за нанесенные увечья.