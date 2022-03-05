Российские дипломаты указали на законность спецоперации на Украине

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Решение о проведении спецоперации на Украине было для России вынужденным, однако оно все равно соответствует нормам Устава ООН. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Специальная военная операция стала вынужденным шагом. Она проводится на абсолютно легитимных основаниях – по просьбе руководства ДНР и ДНР, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН и с санкции Совета Федерации", – сказал дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что целями российской спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также придание ей нейтрального статуса. Последнее, отметил он, гарантирует, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

