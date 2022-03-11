Программу детского туристического кешбэка возобновят весной – Ростуризм

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Программу детского туристического кешбэка планируется запустить весной текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

"Мы уже рассказывали, что 15 марта стартует следующий этап программы доступных путешествий. Ориентировочно весной 2022 года также стартует программа детского кешбэка – возврат средств будет начисляться за путевки в детские лагеря", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка в России возобновится с 15 марта. Продажи будут осуществляться до 1 мая, а отправиться в путешествие можно будет до 1 июля.

В ведомстве считают, что данная программа позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Условия программы останутся прежними.

Накануне Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторно проработать аналогичную программу для детских поездок. Запустить ее, по его словам, нужно уже в мае 2022 года.

