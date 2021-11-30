"Специальный репортаж": "в шахте"

В шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария, обнаружили тела еще 20 погибших. Среди них 18 горняков и двое спасателей. Поднять их на поверхность пока не удается – в выработке остается высокая концентрация газа. По предварительной версии, именно взрыв метана стал причиной трагедии, которая унесла жизни 51 человека.

Специальный корреспондент Александр Кушак встретился с человеком, который сумел выбраться из-под завала, также как чудом выживший горноспасатель. А затем выяснил, сколько работает самоспасатель, и действительно ли руководство шахты намерено шло на нарушение техники безопасности, чтобы не останавливать производство.