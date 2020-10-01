"Специальный репортаж": "такая работа: пластический хирург"

Грудь за 200, бедра по 150. Прейскурант в клиниках пластической хирургии порой напоминает ценники в супермаркете, отличие лишь в количестве нолей. Стоимость услуг пластических хирургов постоянно растет, так же как и количество их пациентов.

Специальный корреспондент Федор Червяков выяснил, что москвичи чаще всего хотят изменить в своем теле, делают ли пластику сами врачи и правда ли, что силиконовые имплантаты взрываются в самолете.