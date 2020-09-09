"Специальный репортаж": "Михаил Ефремов. Занавес"

Михаил Ефремов собирается выступить в московском СИЗО № 5. Об этом заслуженный артист РФ рассказал правозащитникам. 8 сентября суд назначил ему восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП. Пока приговор не вступит в силу, актер останется в изоляторе.

Специальный корреспондент Марина Кварацхелия выяснила, в какую колонию могут отправить Ефремова, есть ли там любительский театр и остаются ли у актера шансы вернуться в кино и на большую сцену. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".



