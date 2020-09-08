Суд считает возможным исправление Ефремова в колонии общего режима

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский районный суд Москвы считает возможным исправление актера Михаила Ефремова, виновного в ДТП с одним погибшим в центре столицы, в колонии общего режима.

Судья Елена Абрамова огласила приговор, согласно которому Михаил Ефремов приговорен к 8 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Заседание по делу артиста началось во вторник, 8 сентября. Суд признал актера виновным в аварии со смертельным исходом.

В ходе прений представитель гособвинения отметила, что вина Ефремова полностью доказана. В своем заявлении прокурор сослалась на приложенные к делу видеоматериалы, данные экспертиз и показания свидетелей.

Сторона обвинения запросила для Ефремова наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Кроме того, гособвинитель попросила суд лишить Михаила Ефремова права управлять автомобилем на три года.

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актер готов компенсировать одному из потерпевших только 200 тысяч рублей.

Столкновение произошло 8 июля на Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель получил множественные серьезные травмы, после чего скончался в больнице.

