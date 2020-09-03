"Специальный репортаж": "такая работа: ЗАГС"

О том, как эти люди отправляют в плавание "корабли любви", ходят легенды. Регистраторы браков превратились в мем, их речь изобилует высокопарными клише, а до самих молодоженов сотрудникам ЗАГСа будто нет дела. Или такое отношение все-таки осталось в прошлом веке?

Чтобы это понять, специальный корреспондент Кристина Пастушкова провела в столичных ЗАГСах несколько дней. Удается ли сохранить праздничное настроение тем, кто ежедневно присутствует на десятках бракосочетаний? И как регистраторы отмечают собственные свадьбы? Об этом – в программе "Специальный репортаж".