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14 ноября, 13:00

Город

"100 баек о Москве": выпуск 2

"100 баек о Москве": выпуск 2

Облачная погода ожидается в столице в ближайшие дни

В Москве растет популярность ниндзя-тренировок

"Новости дня": мандарины появились на прилавках московских ярмарок

Тоннель между станциями метро "Новомосковская" и "Сосенки" готов более чем на 80%

В ночь на 14 ноября в столице выпало 28% от месячной нормы осадков

Пользователи столичного сервиса кикшеринга совершили более 60 млн поездок за сезон

Собянин: детсад на 150 мест построили около Аннинского лесопарка

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Зачем московский миллионер воровал апельсины? Кто совершил главную аферу XIX века? Какую тайну скрывает брусчатка Красной площади?

Во втором выпуске "100 баек о Москве" ведущий Виталий Калашников расскажет, как наивный британец купил московскую мэрию и почему поэт Борис Пастернак чуть не лишился рассудка из-за чайной принцессы.

Как женщина в России впервые села за руль? Как московские фонарщики обманывали начальство? Какой скандал случился на Московском кинофестивале?

Об этом – в программе "100 баек о Москве".

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