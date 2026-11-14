"100 баек о Москве": выпуск 2

Зачем московский миллионер воровал апельсины? Кто совершил главную аферу XIX века? Какую тайну скрывает брусчатка Красной площади?

Во втором выпуске "100 баек о Москве" ведущий Виталий Калашников расскажет, как наивный британец купил московскую мэрию и почему поэт Борис Пастернак чуть не лишился рассудка из-за чайной принцессы.

Как женщина в России впервые села за руль? Как московские фонарщики обманывали начальство? Какой скандал случился на Московском кинофестивале?

Об этом – в программе "100 баек о Москве".