14 ноября, 13:00Город
"100 баек о Москве": выпуск 2
Зачем московский миллионер воровал апельсины? Кто совершил главную аферу XIX века? Какую тайну скрывает брусчатка Красной площади?
Во втором выпуске "100 баек о Москве" ведущий Виталий Калашников расскажет, как наивный британец купил московскую мэрию и почему поэт Борис Пастернак чуть не лишился рассудка из-за чайной принцессы.
Как женщина в России впервые села за руль? Как московские фонарщики обманывали начальство? Какой скандал случился на Московском кинофестивале?
Об этом – в программе "100 баек о Москве".